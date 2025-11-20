ЗМІ: Трамп схвалив "мирний план", який розробляла його команда у консультаціях з РФ

Президент США Дональд Трамп цього тижня нібито схвалив план "досягнення миру" між Росією і Україною з 28 пунктів, який непублічно розробляла його команда у консультаціях з Москвою.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на слова топпосадовця адміністрації, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, над планом працювали такі посадовці як спецпосланець Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять Трампа Джаред Кушнер.

"План сфокусований на тому, щоб дати обом сторонам гарантії безпеки задля сталого миру. Він містить ті речі, яких хоче і потребує Україна", – каже посадовець.

Він не став рокривати деталі та зазначив, що вони ще можуть коригуватися.

Троє американських посадовців сказали NBC News, що "рамку" плану ще потрібно показати Україні і що час її фіналізації співпав з візитом делегації американської армії до Києва, темами якої, за словами джерел у США, українському уряді та Європі, є обговорення військової стратегії, технологій, а також "оживлення мирного процесу".

Близький до української влади співрозмовник та один європосадовець кажуть, що Україну не долучали до розробки плану – лише повідомили про його "контури".

У Києві нібито не вважають випадковістю час фіналізації нового плану та корупційний скандал довкола закупівель "Енергоатому", сказав журналістам вищезгаданий український співрозмовник. Українські посадовці нібито бачать у цьому спробу Кремля скористатись послабленими позиціями керівництва України.

Сенатор Ліндсі Грем, відомий як співавтор ще не схваленого проєкту про санції проти Росії, каже, що нічого не знав про план, але висловив думку, що жоден план не працюватиме, "доки Путін не віритиме, що ми серйозно налаштовані надавати УКраїні більшу військову допомогу".

Попередньої доби про план Трампа писали інші американські ЗМІ та дізналися його деталі. Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія "ніколи не погодиться прийняти".