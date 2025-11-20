ЗМІ: Німеччина хоче розблокувати участь Британії в оборонному фонді ЄС на 150 млрд євро

Німеччина непублічно тисне на Європейський Союз, аби розблокувати приєднання Великої Британії до програми оборонного кредитування SAFE розміром 150 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

У ЄС ведуться дискусії про те, яким має бути внесок Британії за участь у програмі SAFE.

Після того, як Лондон відкинув прохання Європейської комісії про внесення 6,75 млрд євро, вона знизила внесок до 2 мільярдів євро – але це все одно більше, ніж те, що готова внести Британія, стверджують джерела Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, Німеччина закликає сторони знайти компроміс і вважає пропозицію Єврокомісії неприйнятною. Натомість Франція, хоч і підтримує приєднання Британії до SAFE, схвалює пропозицію Єврокомісії про внесок, ідеться в матеріалі.

"Комісія залишається в тісному контакті з Великою Британією, але внесок має бути пропорційним вигодам, які Велика Британія отримує від своєї участі", – сказав Bloomberg речник Єврокомісії Томас Реньє.

Кінцевим терміном подання проєктів на фінансування через SAFE є 30 листопада, тож рішення щодо Британії має бути знайдене до того часу.

