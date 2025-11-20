СМИ: Германия хочет разблокировать участие Британии в оборонном фонде ЕС на 150 млрд евро

Германия непублично давит на Европейский Союз, чтобы разблокировать присоединение Великобритании к программе оборонного кредитования SAFE в размере 150 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В ЕС ведутся дискуссии о том, каким должен быть вклад Великобритании за участие в программе SAFE.

После того, как Лондон отклонил просьбу Европейской комиссии о внесении 6,75 млрд евро, она снизила вклад до 2 миллиардов евро – но это все равно больше, чем то, что готова внести Великобритания, утверждают источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Германия призывает стороны найти компромисс и считает предложение Еврокомиссии неприемлемым. Зато Франция, хотя и поддерживает присоединение Великобритании к SAFE, одобряет предложение Еврокомиссии о взносе, говорится в материале.

"Комиссия остается в тесном контакте с Великобританией, но вклад должен быть пропорционален выгодам, которые Великобритания получает от своего участия", – сказал Bloomberg представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

Конечным сроком подачи проектов на финансирование через SAFE является 30 ноября, поэтому решение по Великобритании должно быть найдено до этого времени.

Подробно о механизме SAFE читайте в статье 150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина.

Читайте также Космический щит, дроны и Стража восточного фланга: о какой оборонной политике договаривается ЕС.