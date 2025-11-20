"Це потрібно зараз": у США пояснили "агресивність" термінів схвалення мирного плану

У США вважають, що підписання мирної домовленості, яку розробляє Білий дім, має бути терміновим через ситуацію в Україні.

Про це у розмові з журналістами сказав високопосадовець, що спілкувався на умовах анонімності, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Джерело, що пояснювало позицію США, наголосило, що Трамп вимагає якомога швидшого укладання договору. Співрозмовник підкреслив, що це треба трактувати буквально.

"Коли я кажу про агресивні терміни, я маю на увазі агресивні терміни на умовах Трампа. Це означає просто зараз, це означає якомога швидше", – пояснив представник американської влади.

Також співрозмовник вважає, що навіть прогнозний час підписання договору "за пару тижнів" є завищеним.

"Я б сказав, що нагальність цього питання – зараз. Саме зараз. Воно нагальне через енергетичну ситуацію в Україні. Це актуально з огляду на те, що потрібно українцям цієї зими. Це актуально з огляду на ведення війни", – пояснило джерело мотивацію якнайшвидшого підписання.

При цьому у розмові зі співрозмовником не йшлося, що йдеться про тристороннє підписання мирного договору, тож не виключеними є інші формати.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала, що українська та американська сторони обговорили "агресивний графік" зусиль із завершення війни проти України.