Глава посольства США підтвердила "агресивний графік" переговорів про мир в Україні

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала про прискорення переговорів щодо укладання миру між Росією та Україною.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала під час зустрічі з журналістами в Києві у четвер.

Девіс сказала, що президент США Дональд Трамп від самого початку прагне завершення війни між Україною і Росією, і "сьогодні ми рухаємося до цієї мети з великим ентузіазмом".

"За останні 36 годин ми стали свідками справді вражаючого темпу дипломатичної діяльності, одного з найамбітніших за мої 30 років роботи дипломаткою", – сказала глава посольства США.

"Сьогодні міністр (Сухопутних військ США. – Ред.) Дрісколл і я зустрілися з українцями та українським керівництвом і обговорили агресивний графік цих зусиль", – додала вона.

Нагадаємо, раніше неназваний посадовець США заявив Axios, що президент Володимир Зеленський погодив зі Дрісколлом "агресивний графік підписання" мирної угоди.

За словами Девіс, представники США та України говорили про бачення миру Дональдом Трампом, "включно з елементами, які мають критичне значення для українців".

"Ми рухаємося вперед. Попереду ще багато роботи", – сказала Девіс.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.