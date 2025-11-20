У США розповіли про деталі зустрічі Зеленського з американським міністром

Міністр Сухопутних військ США Дев Дрісколл і президент Володимир Зеленський під час зустрічі у четвер обговорили "комплексний план припинення війни" Росії проти України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це журналістам сказав керівник пресслужби міністра Сухопутних військ США Дейв Батлер.

За словами Батлера, Дрісколл і Зеленський "зустрілися сьогодні, щоб обговорити спільний план досягнення миру в Україні".

"Вони домовилися про агресивний графік підписання. Спершу буде угода між США та українцями", – додав він.

Речник додав, що йдеться про "комплексний план припинення війни".

"Президент Трамп відправив представників Департаменту Сухопутних військ США, тому що ми були партнерами українців з першого дня. Ми тут, щоб підтримати українців, як ми це робили протягом усього конфлікту. І ми тут, щоб переконатися, що це хороший план для українського народу", – сказав Батлер.

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс раніше повідомила, що вона та міністр армії США Ден Дрісколл провели у четвер "надзвичайно конструктивні переговори" з українським керівництвом про завершення війни.

Зеленський заявив у четвер, що обговорив з Дрісколлом "варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії".

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт мирного плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.