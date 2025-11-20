"Это нужно сейчас": в США объяснили "агрессивность" сроков одобрения мирного плана

В США считают, что подписание мирного соглашения, которое разрабатывает Белый дом, должно быть срочным из-за ситуации в Украине.

Об этом в беседе с журналистами сказал высокопоставленный чиновник, который общался на условиях анонимности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Источник, объяснявший позицию США, подчеркнул, что Трамп требует как можно более быстрого заключения договора. Собеседник подчеркнул, что это нужно трактовать буквально.

"Когда я говорю об агрессивных сроках, я имею в виду агрессивные сроки на условиях Трампа. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее", – пояснил представитель американской власти.

Также собеседник считает, что даже прогнозное время подписания договора "за пару недель" является завышенным.

"Я бы сказал, что актуальность этого вопроса – сейчас. Именно сейчас. Он актуален из-за энергетической ситуации в Украине. Это актуально с учетом того, что нужно украинцам этой зимой. Это актуально с учетом ведения войны", – пояснил источник мотивацию скорейшего подписания.

При этом в разговоре с собеседником не говорилось, что речь идет о трехстороннем подписании мирного договора, поэтому не исключены другие форматы.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сказала, что украинская и американская стороны обсудили "агрессивный график" усилий по завершению войны против Украины.