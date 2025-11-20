Адміністрація Трампа закрила угорську службу "Радіо Свобода"

Агентство США з глобальних медіа розпорядилось закрити Szabad Europa – угорську службу "Радіо Свобода", якій раніше закидало надмірну критику угорського премʼєра Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", про закриття повідомляється на сайті видання.

Діяльність Szabad Europa, як повідомляється, буде припинена з 21 листопада 2025 року.

"Протягом останніх років наші співробітники з відданістю та найвищою майстерністю журналістики працювали над тим, щоб надавати угорським читачам незалежну та об'єктивну інформацію. Дякуємо за довіру, інтерес та підтримку, які ми отримали від нашої аудиторії", – додали там.

У виданні не розкрили причин припинення роботи.

На початку листопада очільниця урядового Агентства США з глобальних медіа Кері Лейк, у віданні якої перебуває мовлення "Радіо Свобода", розкритикувала Szabad Europa через те, що воно нібито "має на меті дестабілізувати" Угорщину.

"Гроші американських платників податків не повинні йти на глобалістську радіопрограму. Це союзник НАТО, а глобалісти ненавидять Віктора Орбана", – сказала тоді вона.

Szabad Europa почало мовити в часи "Холодної війни" і закрилося після розпаду Радянського Союзу, але Конгрес США схвалив фінансування для нього у 2020 році через занепокоєння щодо скорочення свободи слова в Угорщині.

Президент США Дональд Трамп раніше відкрито висловлював підтримку Орбану на тлі наближення парламентських виборів в Угорщині.

Згідно з опитуваннями, партія "Тиса" на чолі з головним суперником премʼєра Угорщини – Петером Мадяром – має шанси перемогти на парламентських виборах у квітні 2026 року.