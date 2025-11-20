Администрация Трампа закрыла венгерскую службу "Радио Свобода"

Агентство США по глобальным медиа распорядилось закрыть Szabad Europa – венгерскую службу "Радио Свобода", которую ранее обвиняли в чрезмерной критике венгерского премьера Виктора Орбана.

Как пишет "Европейская правда", о закрытии сообщается на сайте издания.

Деятельность Szabad Europa, как сообщается, будет прекращена с 21 ноября 2025 года.

"В течение последних лет наши сотрудники с преданностью и высочайшим мастерством журналистики работали над тем, чтобы предоставлять венгерским читателям независимую и объективную информацию. Спасибо за доверие, интерес и поддержку, которые мы получили от нашей аудитории", – добавили там.

В издании не раскрыли причин прекращения работы.

В начале ноября глава правительственного Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк, в ведении которой находится вещание "Радио Свобода", раскритиковала Szabad Europa за то, что оно якобы "ставит целью дестабилизировать" Венгрию.

"Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на глобалистскую радиопрограмму. Это союзник НАТО, а глобалисты ненавидят Виктора Орбана", – сказала тогда она.

Szabad Europa начало вещание во времена "Холодной войны" и закрылось после распада Советского Союза, но Конгресс США одобрил финансирование для него в 2020 году из-за обеспокоенности сокращением свободы слова в Венгрии.

Президент США Дональд Трамп ранее открыто выражал поддержку Орбану на фоне приближения парламентских выборов в Венгрии.

Согласно опросам, партия "Тиса" во главе с главным соперником премьера Венгрии – Петером Мадяром – имеет шансы победить на парламентских выборах в апреле 2026 года.