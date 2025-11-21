У Трампа не вважають несправедливим новий "мирний план", що винагороджує РФ за агресію

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що новий "мирний план" адміністрації для припинення російсько-української війни "відображає складну ситуацію" і що, з їхньої точки зору, завдяки ньому і РФ, і Україна "отримують більше, ніж віддають".

Як повідомляє "Європейська правда", її коментар наводить ABC News.

"Як чітко зазначили в адміністрації Трампа, будь-яка угода має надавати повноцінні безпекові гарантії та стримування для України, Європи та Росії, щоб забезпечити завершення цієї війни, на додачу для фінансових можливостей для відбудови України, а для Росії – повернення у глобальну економіку, що буде перевагою для людей в обох країнах", – зазначила речниця.

"Цей план був створений так, щоб відображати реалії ситуації… і знайти найкращий сценарій взаємного виграшу, коли обидві сторони отримують більше, ніж віддають", – додала Левітт.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту. Неокупована частина Донеччини перейде під контроль РФ, але має бути "демілітаризованою зоною".

Україну зобов’язують відмовитися від членства у НАТО і закріпити це в конституції та обмежити чисельність армії до 600 тисяч, проте пункту про заборону мати далекобійні ракети у цьому тексті немає. Передбачається повна амністія для обох сторін за усе, що відбулось під час війни. Водночас США збираються надати Україні конкретні безпекові гарантії, деталі яких у документі не наводяться.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала, що українська та американська сторони обговорили "агресивний графік" зусиль із завершення війни проти України.





