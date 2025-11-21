У Трампа не считают несправедливым новый "мирный план", вознаграждающий РФ за агрессию

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что новый "мирный план" администрации для прекращения российско-украинской войны "отражает сложную ситуацию" и что, с их точки зрения, благодаря ему и РФ, и Украина "получают больше, чем отдают".

Как сообщает "Европейская правда", ее комментарий приводит ABC News.

"Как четко указали в администрации Трампа, любое соглашение должно предоставлять полноценные гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России, чтобы обеспечить завершение этой войны, в дополнение к финансовым возможностям для восстановления Украины, а для России – возвращение в глобальную экономику, что будет преимуществом для людей в обеих странах", – отметила пресс-секретарь.

"Этот план был создан так, чтобы отражать реалии ситуации... и найти лучший сценарий взаимного выигрыша, когда обе стороны получают больше, чем отдают", – добавила Ливитт.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали для ознакомления Украине.

Среди прочего, там говорится о признании оккупированных Россией Крыма, Луганщины, Донецкой области де-факто российскими, как и Херсонской области и Запорожья по линии фронта. Неоккупированная часть Донецкой области перейдет под контроль РФ, но должна быть "демилитаризованной зоной".

Украину обязывают отказаться от членства в НАТО и закрепить это в конституции, а также ограничить численность армии до 600 тысяч, однако пункта о запрете иметь дальнобойные ракеты в этом тексте нет. Предполагается полная амнистия для обеих сторон за все, что произошло во время войны. В то же время США собираются предоставить Украине конкретные гарантии безопасности, детали которых в документе не приводятся.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сказала, что украинская и американская стороны обсудили "агрессивный график" усилий по завершению войны против Украины.