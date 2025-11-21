WSJ дізнались нариси гарантій США, які пропонують Україні у межах "мирного плану"

Гарантії, які США готові надати Україні у межах свого "мирного плану", передбачаються на 10 років з можливістю продовження та не зобов’язують США до прямої військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal про деталі "мирного плану" США.

Деталі гарантій, які США готові запропонувати Україні для запобігання новій агресії, викладені в окремому від "28 пунктів" документі, копію якого отримала редакція видання. Їх пропонують на 10 років з можливістю подальшого продовження.

У цій пропозиції нібито йдеться про логістичну підтримку, підтримку розвідданими та "інші кроки, які вважатимуть доречними" після консультацій із союзниками. Про зобов’язання США надавати пряму військову допомогу не йдеться.

Іншої конкретики наразі не повідомляють.

Також у публікації згадують, що у Європі розробляють свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.