WSJ: у Європі розробляють свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України

Група європейських лідерів нібито працює над іншою версією плану завершення російсько-української війни, зі справедливішими для України умовами, аніж в документі, який створили в адміністрації Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal про деталі "мирного плану" США.

Європейські лідери нібито працюють над альтернативною пропозицією щодо того, як завершити війну, та сподіваються переконати Україну підтримати їхній план – оскільки він буде містити справедливіші для України умови.

Роботу над цим планом сподіваються завершити "у найближчі дні".

Інших деталей про майбутній "європейський" документа наразі не наводять.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала, що українська та американська сторони обговорили "агресивний графік" зусиль із завершення війни проти України.

У Європі на публікацію плану серед перших відреагували лідери Фінляндії, зазначивши, що вже консультуються з цього приводу з лідерами Євросоюзу та іншими європейськими столицями.