WSJ узнали очертания гарантий США, которые предлагают Украине в рамках "мирного плана"

Гарантии, которые США готовы предоставить Украине в рамках своего "мирного плана", предусматриваются на 10 лет с возможностью продления и не обязывают США к прямой военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal о деталях "мирного плана" США.

Детали гарантий, которые США готовы предложить Украине для предотвращения новой агрессии, изложены в отдельном от "28 пунктов" документе, копию которого получила редакция издания. Их предлагают на 10 лет с возможностью дальнейшего продления.

В этом предложении якобы говорится о логистической поддержке, поддержке разведданными и "других шагах, которые сочтут уместными" после консультаций с союзниками. Об обязательствах США предоставлять прямую военную помощь речь не идет.

Другой конкретики пока не сообщается.

Также в публикации упоминают, что в Европе разрабатывают свой проект "мирного плана", более справедливый для Украины.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

Среди прочего, там говорится о признании оккупированных Россией Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими, как и Херсонщины и Запорожья по линии фронта.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.