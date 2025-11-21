Axios отримало проєкт документа з гарантіями безпеки США у рамках "мирного плану"

"Мирний план" адміністрації Трампа, який передали Україні, супроводжується документом з безпековими гарантіями для України, які порівнюють з тими, що мають країни НАТО за ст. 5 Північноатлантичного договору.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios з посиланням на проєкт документа, який отримала редакція.

Йдеться про окремий документ, що супроводжує "мирний план" з 28 пунктів, який американська сторона передала Україні у четвер і який передбачає, серед іншого, поступку територіями і членством в НАТО.

У документі-описі гарантій йдеться, що у разі майбутньої "значної, умисної і стійкої збройної агресії" Росії проти України її розглядатимуть як таку, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти і США та союзники мають відреагувати відповідно, включно із застосуванням військової сили.

Згідно з публікацією, пропозиція виглядає таким чином:

Дана рамка встановлює умови для припинення вогню між Україною і РФ та надає безпекові запевнення, моделлю для яких є принципи ст. 5 Північноатлантичного договору, адаптовані до обставин даного конфлікту та інтересів США і європейських партнерів.

Сполучені Штати підтверджують, що значна, умисна й стійка (sustained) збройна атака з боку РФ через погоджену "лінію перемир’я" вглиб української території буде вважатися нападом, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти. У разі такої події президент США має, виконуючи свої конституційні повноваження та після невідкладних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначити заходи, необхідні для відновлення безпеки. Ці заходи можуть включати допомогу у вигляді підтримки збройними силами, розвідданими та логістичної підтримки, економічні та дипломатичні заходи, а також інші кроки, які вважатимуть належними. Оцінювати кожне заявлене порушення буде спільний оцінювальний механізм за участі НАТО й України. Члени НАТО, включаючи Францію, Сполучене Королівство, Німеччину, Польщу та Фінляндію, підтверджують, що безпека України є складовою стабільності у Європі, та зобов’язуються діяти узгоджено зі США у відповіді на будь-яке встановлене порушення, забезпечуючи об’єднану і надійну позицію стримування.



Дана рамка набуває чинності з моменту підписання і залишатиметься чиною протягом 10 років, з поновленням за взаємною згодою. За її дотриманням наглядатиме Спільна моніторингова комісія, очолювана європейськими партнерами за участі США.

Нижче наводяться рядки підписів для України, РФ, США, ЄС і НАТО.

Високопосадовець з Білого дому сказав, що РФ поінформували про цей проєкт, але наразі незрозуміло, чи очікують, що його має підписати особисто очільник Кремля.

Співрозмовник каже, що пропозицію планують обговорювати з європейськими державами і її зміст може змінюватися. За його словами, в адміністрації Трампа вважають запропонований проєкт гарантій дуже виграшною пропозицією для України і для її довгострокової безпеки.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф нібито обговорював цей документ із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим цими вихідними, а у четвер документ передали у письмовому вигляді президенту Зеленському.

Axios інтерпретували прочитаний текст як пряме зобов’язання США втрутитися для захисту України у разі нового нападу РФ, що може не сподобатися Трамповим прихильникам, які дотримуються ідеї "Америка передусім". WSJ у своїй публікації згадували, що "гарантії" не передбачають прямих зобов’язань США щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

Вдень 21 листопада відбулась термінова розмова європейських лідерів та Зеленського щодо цього питання.

За даними ЗМІ, обговорення між Трампом і Зеленським щодо деталей плану може відбутись наступного тижня. США нібито погрожують Україні зупинкою постачання розвідданих та зброї, щоб змусити піти на угоду.