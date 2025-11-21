Зеленський поділився деталями розмови з європейськими лідерами щодо "мирного плану"

Президент Володимир Зеленський розповів про свою розмову із європейськими лідерами щодо "мирного плану" США задля врегулювання російсько-української війни.

передає "Європейська правда".

Зеленський у п’ятницю, 21 листопада, мав спільну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Під час неї вони обговорили план щодо миру для України та всієї Європи.

"Цінуємо зусилля США, президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир", – заявив він.

Зеленський наголосив на тісній координації, аби "принципові позиції були враховані".

"Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом", – додав український президент.

Про цю термінову розмову раніше писали низка ЗМІ. Також писали, що Зеленський може провести розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом щодо "мирного плану".

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.