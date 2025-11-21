ЗМІ: Зеленський та Трамп можуть обговорити "мирний план" наступного тижня

Президент Володимир Зеленський може провести розмову зі своїм американським візаві Дональдом Трампом щодо "мирного плану" врегулювання російсько-української війни наступного тижня.

Про це Sky News повідомили джерела у Європейському Союзі, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників, інформація щодо потенційної телефонної розмови між Зеленським і Трампом з’явилася після того, як український лідер заявив, що хоче обговорити "мирний план" зі своїм американським колегою.

Перед цим український президент проконсультується щодо цього з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про відмову від членства в НАТО і визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

За даними ЗМІ, у Європі готують свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України.