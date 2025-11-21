Axios получило проект документа с гарантиями безопасности США в рамках "мирного плана"

"Мирный план" администрации Трампа, который передали Украине, сопровождается документом с гарантиями безопасности для Украины, которые сравнивают с теми, что есть у стран НАТО по ст. 5 Североатлантического договора.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на проект документа, который получила редакция.

Речь идет об отдельном документе, сопровождающем "мирный план" из 28 пунктов, который американская сторона передала Украине в четверг и который предусматривает, среди прочего, уступки территориями и членством в НАТО.

В документе-описании гарантий говорится, что в случае будущей "значительной, умышленной и устойчивой вооруженной агрессии" России против Украины ее будут рассматривать как угрожающую миру и безопасности трансатлантического сообщества и США и союзники должны отреагировать соответственно, включая применение военной силы.

Согласно публикации, предложение выглядит следующим образом:

"Данная рамка устанавливает условия для прекращения огня между Украиной и РФ и предоставляет гарантии безопасности, моделью для которых являются принципы ст. 5 Североатлантического договора, адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам США и европейских партнеров.

Соединенные Штаты подтверждают, что значительная, умышленная и устойчивая (sustained) вооруженная атака со стороны РФ через согласованную "линию перемирия" вглубь украинской территории будет считаться нападением, угрожающим миру и безопасности трансатлантического сообщества. В случае такого события президент США должен, выполняя свои конституционные полномочия и после безотлагательных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определить меры, необходимые для восстановления безопасности. Эти меры могут включать помощь в виде поддержки вооруженными силами, разведданными и логистической поддержки, экономические и дипломатические меры, а также другие шаги, которые сочтут надлежащими. Оценивать каждое заявленное нарушение будет совместный оценочный механизм с участием НАТО и Украины. Члены НАТО, включая Францию, Соединенное Королевство, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины является составляющей стабильности в Европе, и обязуются действовать согласованно с США в ответ на любое установленное нарушение, обеспечивая объединенную и надежную позицию сдерживания.



Данная рамка вступает в силу с момента подписания и будет оставаться в силе в течение 10 лет, с возобновлением по взаимному согласию. За ее соблюдением будет следить Совместная мониторинговая комиссия, возглавляемая европейскими партнерами при участии США".

Ниже идут строки подписей для Украины, РФ, США, ЕС и НАТО.

Высокопоставленный чиновник из Белого дома сказал, что РФ проинформировали об этом проекте, но пока непонятно, ожидают ли, что его должен подписать лично глава Кремля.

Собеседник говорит, что предложение планируют обсуждать с европейскими государствами и его содержание может меняться. По его словам, в администрации Трампа считают предложенный проект гарантий очень выигрышным предложением для Украины и для ее долгосрочной безопасности.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф якобы обсуждал этот документ с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в эти выходные, а в четверг документ передали в письменном виде президенту Зеленскому.

Axios интерпретировали прочитанный текст как прямое обязательство США вмешаться для защиты Украины в случае нового нападения РФ, что может не понравиться сторонникам Трампа, которые придерживаются идеи "Америка прежде всего". WSJ в своей публикации упоминали, что "гарантии" не предусматривают прямых обязательств США по военной помощи Украине.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

Днем 21 ноября состоялся срочный разговор европейских лидеров и Зеленского по этому вопросу.

По данным СМИ, обсуждение между Трампом и Зеленским относительно деталей плана может состояться на следующей неделе. США якобы угрожают Украине остановкой поставок разведданных и оружия, чтобы заставить пойти на сделку.