В Минобороны Эстонии проанализировали ситуацию вокруг Покровска

В Министерстве обороны Эстонии заявили, что украинские города Покровск и Мирноград в Донецкой области могут пасть в декабре под давлением российской оккупационной армии.

Об этом заявил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю, пишет ERR, цитирует "Европейская правда".

"Основное направление наступления по-прежнему – Донецкая область и район города Покровск. И Покровск, и Мирноград находятся в основном под прямым или косвенным контролем российских вооруженных сил. Поэтому очень вероятно, что оба населенных пункта в декабре перейдут под контроль России", – заявил Каю.

По словам Каю, россияне также достигли определенного прогресса в Запорожской области, примерно в 100 км к юго-западу от Покровска, поэтому давление в этом районе остается чрезвычайно высоким.

Скриншот: DeepState

"Кроме того, Россия снова активировала различные типы оружия для воздушных атак, включая дроны, баллистические и крылатые ракеты, в масштабных атаках на украинское гражданское население и критическую инфраструктуру по всей стране", – сказал он.

Оценивая общую ситуацию на фронте, Каю отметил, что россияне не продвигаются очень быстро.

"Несмотря на это, они все равно захватывают территорию понемногу. Одной из их тактик для достижения этого ограниченного успеха является атака на линии снабжения украинских фронтовых подразделений, чтобы подразделения, которые воюют на фронте, были как можно хуже или нерегулярно обеспечены. Это снижает как боевой дух бойцов, так и их общую боевую способность. Вот так российская сторона пытается достичь успеха", – сказал Каю.

В то же время он также отметил, что Украина, в свою очередь, сосредотачивается на атаках на различные нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, а также различные типы систем раннего предупреждения и систем противовоздушной обороны на российской территории.

"Подытоживая, можно сказать, что все текущие военные действия на линии фронта достаточно похожи на то, что происходило здесь в течение последних месяцев. Ни одна из сторон не достигла значительного прогресса. Новые территории захватываются, затем снова теряются, а затем захватываются другой стороной. Так что происходит постоянный захват и атака территорий. И это, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время", – отметил Каю.

Также он рассказал, что Россия недавно потеряла три своих самолета в районах, близких к линии фронта.

"Я имею в виду пилотируемые самолеты – истребители и вертолеты. Кроме того, около шести вертолетов и истребителей разбились по разным причинам, без какого-либо внешнего воздействия. Итак, российские вооруженные силы продолжают нести потери в воздушном пространстве по разным причинам, но в конечном итоге это также определенным образом выгодно для нас", – подытожил глава Департамента оборонной готовности Эстонии.

Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Украина сможет предотвратить падение Покровска еще в течение недели-двух, но существует риск прорыва российских войск в Запорожской области.

Также Кивисельг заявлял, что в предстоящий зимний период Россия активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению – у России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.