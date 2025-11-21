Понад 5 тисяч людей протестували у Вільнюсі через страх за демократичний лад

Тисячі людей зібралися біля Сейму Литви у Вільнюсі в п’ятницю під час однієї з найбільших акцій цьогоріч – культурна спільнота країни очолила мітинг, висловлюючи глибоке занепокоєння політичним курсом держави та майбутнім демократичних інституцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За оцінками BNS та даними поліції, у протесті взяли участь понад 5 тисяч людей. Дозвіл на проведення заходу, погоджений із владою Вільнюса, передбачав участь до 10 тисяч осіб.

Учасники несли литовські та українські прапори та тримали плакати з написами: "Досить знущатися з Литви", "За скільки ви продали Литву?", "Додайте культури!" та "Мені не байдуже на Литву".

фото: lrt

Гінтаре Мастейкайте, членкиня організаційного комітету Культурної асамблеї та очільниця Литовського інформаційного центру танцю, заявила журналістам, що протестний рух уже виходить далеко за межі культурної політики.

"Протест триватиме й тренуватиме наші громадянські м’язи, бо ми бачимо, що їм потрібно тренування", – сказала вона.

Мастейкайте зазначила, що працівники культури досі не можуть бути впевнені, що представники партії "Зоря Німану", яку критики називають антидемократичною, не опиняться на керівних посадах у Міністерстві культури. Міністерка культури Вайда Алекнавічене, соціал-демократка, ще формує свою команду.

Вона додала, що "Зоря Німану" залишається частиною керівної коаліції, а отже "має всі інструменти, щоб торпедувати роботу Міністерства культури – і не лише Міністерства культури".

"Ми бачимо, як державні інституції підриваються зсередини, як під прицілом опиняється суспільний мовник. Ми вважаємо це серйозною проблемою", – сказала Мастейкайте.

За її словами, культурний сектор відчуває брак політичного лідерства та відповідальності й хоче, щоб партнери по коаліції вжили чітких заходів проти дестабілізаційних сил.

Варто зазначити, новопризначена міністерка культури Литви Вайда Алекнавічене вважає, що присутність партії "Зоря Німану" в керівній коаліції є проблемою.

Попередник Алекнавічене, висуванець партії "Зоря Німану" Ігнатас Адомавічюс, пробув на посаді лише тиждень і зазнав публічної критики.