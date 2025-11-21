Понад 5 тисяч людей протестували у Вільнюсі через страх за демократичний лад
Новини — П'ятниця, 21 листопада 2025, 15:45 —
Тисячі людей зібралися біля Сейму Литви у Вільнюсі в п’ятницю під час однієї з найбільших акцій цьогоріч – культурна спільнота країни очолила мітинг, висловлюючи глибоке занепокоєння політичним курсом держави та майбутнім демократичних інституцій.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
За оцінками BNS та даними поліції, у протесті взяли участь понад 5 тисяч людей. Дозвіл на проведення заходу, погоджений із владою Вільнюса, передбачав участь до 10 тисяч осіб.
Учасники несли литовські та українські прапори та тримали плакати з написами: "Досить знущатися з Литви", "За скільки ви продали Литву?", "Додайте культури!" та "Мені не байдуже на Литву".
Гінтаре Мастейкайте, членкиня організаційного комітету Культурної асамблеї та очільниця Литовського інформаційного центру танцю, заявила журналістам, що протестний рух уже виходить далеко за межі культурної політики.
"Протест триватиме й тренуватиме наші громадянські м’язи, бо ми бачимо, що їм потрібно тренування", – сказала вона.
Мастейкайте зазначила, що працівники культури досі не можуть бути впевнені, що представники партії "Зоря Німану", яку критики називають антидемократичною, не опиняться на керівних посадах у Міністерстві культури. Міністерка культури Вайда Алекнавічене, соціал-демократка, ще формує свою команду.
Вона додала, що "Зоря Німану" залишається частиною керівної коаліції, а отже "має всі інструменти, щоб торпедувати роботу Міністерства культури – і не лише Міністерства культури".
"Ми бачимо, як державні інституції підриваються зсередини, як під прицілом опиняється суспільний мовник. Ми вважаємо це серйозною проблемою", – сказала Мастейкайте.
За її словами, культурний сектор відчуває брак політичного лідерства та відповідальності й хоче, щоб партнери по коаліції вжили чітких заходів проти дестабілізаційних сил.
Варто зазначити, новопризначена міністерка культури Литви Вайда Алекнавічене вважає, що присутність партії "Зоря Німану" в керівній коаліції є проблемою.
Попередник Алекнавічене, висуванець партії "Зоря Німану" Ігнатас Адомавічюс, пробув на посаді лише тиждень і зазнав публічної критики.