Более 5 тысяч человек протестовали в Вильнюсе из-за страха за демократический строй

Тысячи людей собрались возле Сейма Литвы в Вильнюсе в пятницу во время одной из крупнейших акций в этом году – культурное сообщество страны возглавило митинг, выражая глубокую обеспокоенность политическим курсом государства и будущим демократических институтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По оценкам BNS и данным полиции, в протесте приняли участие более 5 тысяч человек. Разрешение на проведение мероприятия, согласованное с властями Вильнюса, предусматривало участие до 10 тысяч человек.

Участники несли литовские и украинские флаги и держали плакаты с надписями: "Хватит издеваться над Литвой", "За сколько вы продали Литву?", "Добавьте культуры!" и "Мне не безразлична Литва".

фото: lrt

Гинтаре Мастейкайте, член организационного комитета Культурной ассамблеи и руководительница Литовского информационного центра танца, заявила журналистам, что протестное движение уже выходит далеко за пределы культурной политики.

"Протест будет продолжаться и тренировать наши гражданские мышцы, потому что мы видим, что им нужна тренировка", – сказала она.

Мастейкайте отметила, что работники культуры до сих пор не могут быть уверены, что представители партии "Заря Немана", которую критики называют антидемократической, не окажутся на руководящих должностях в Министерстве культуры. Министр культуры Вайда Алекнавичене, социал-демократка, еще формирует свою команду.

Она добавила, что "Заря Немана" остается частью правящей коалиции, а значит "имеет все инструменты, чтобы торпедировать работу Министерства культуры – и не только Министерства культуры".

"Мы видим, как государственные институты подрываются изнутри, как под прицелом оказывается общественный вещатель. Мы считаем это серьезной проблемой", – сказала Мастейкайте.

По ее словам, культурный сектор испытывает недостаток политического лидерства и ответственности и хочет, чтобы партнеры по коалиции приняли четкие меры против дестабилизирующих сил.

Стоит отметить, новоназначенный министр культуры Литвы Вайда Алекнавичене считает, что присутствие партии "Заря Немана" в правящей коалиции является проблемой.

Предшественник Алекнавичене, выдвиженец партии "Заря Немана" Игнатас Адомавичюс, пробыл на посту всего неделю и подвергся публичной критике.