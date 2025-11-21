ЕС начинает проверку Словакии из-за противоречивых конституционных поправок

Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок в Конституцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Процедура нарушения, инициированная исполнительным органом ЕС, касается возможного нарушения основных принципов права Союза, в частности, принципов верховенства, автономии, эффективности и единого применения права ЕС.

Еврокомиссия обратила внимание, что измененная Конституция позволяет словацким органам власти, в частности судам, "оценивать, может ли и в какой степени право ЕС применяться в Словакии, включая решения Суда ЕС".

"Это противоречит принципу верховенства права ЕС, который является основополагающим элементом правового порядка ЕС, вместе с принципами автономии, эффективности и единого применения права Союза", – говорится в сообщении.

"Даже когда государство-член вносит изменения в свою конституцию, такое использование национальной компетенции не может обходить необходимость соблюдения основополагающих принципов права Союза", – добавили там.

В рамках процедуры нарушения Еврокомиссия решила направить Словакии сообщение, после чего она имеет два месяца, чтобы ответить на беспокойство, высказанное Комиссией.

Напомним, парламент Словакии в конце сентября принял изменения в конституцию, определяющие существование только двух полов – мужского и женского, и регулирующие вопросы усыновления.

Свои предостережения относительно таких изменений ранее выразила Венецианская комиссия Совета Европы.

По данным СМИ, правительство Нидерландов рассматривает возможность возбудить процедуру по статье 7 Договора о ЕС против Словакии в связи с противоречивыми конституционными изменениями в этой стране.