Білорусь каже, що разом з Польщею шукає в себе українців-диверсантів

Міністерство закордонних справ Білорусі у пʼятницю повідомило, що білоруська сторона підтвердила вʼїзд на свою територію двох громадян України, яких Польща підозрює у диверсії на залізниці минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в коментарі білоруського МЗС.

У Білорусі повідомили, що спільно з Білоруссю здійснюють "заходи щодо встановлення місцеперебування двох громадян України, підозрюваних у скоєнні на території Польщі злочинів терористичного характеру".

"Наразі підтверджено факт їхнього в'їзду на територію Республіки Білорусь, де вже проводяться активні розшукові заходи. Спільно з польською стороною відпрацьовуються контакти підозрюваних, а також здійснюється комплекс інших оперативних заходів", – додали там.

Білоруське МЗС сказало, що в разі виявлення підозрюваних українців їх затримають, після чого "буде розглянуте питання про їхню передачу польській стороні".

"Ця робота здійснюється в дусі партнерства і добросусідства, незважаючи на те, що з боку Польщі досі не надійшов належним чином оформлений запит про правову допомогу з даного питання", – додало відомство.

Нагадаємо, 19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

20 листопада тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Польщі передали ноту з вимогою видати двох громадян України, підозрюваних у здійсненні диверсій на польській залізниці.