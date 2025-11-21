Беларусь говорит, что вместе с Польшей ищет у себя украинцев-диверсантов

Министерство иностранных дел Беларуси в пятницу сообщило, что беларусская сторона подтвердила въезд на свою территорию двух граждан Украины, которых Польша подозревает в диверсии на железной дороге на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в комментарии беларусского МИДа.

В Беларуси сообщили, что совместно с Беларусью осуществляют "меры по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера".

"Сейчас подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия. Совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс других оперативных мероприятий", – добавили там.

Белорусский МИД сказал, что в случае выявления подозреваемых украинцев их задержат, после чего "будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне".

"Эта работа осуществляется в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил должным образом оформленный запрос о правовой помощи по данному вопросу", – добавило ведомство.

Напомним, 19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилий не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, якобы зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, они въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов.

20 ноября временному поверенному в делах Беларуси в Польше передали ноту с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на польской железной дороге.