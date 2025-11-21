Литовська залізниця зупинила транзит вантажів "Лукойлу" і його "дочок"

Після нових санкцій США та Великої Британії Литовська залізниця (LTG) у п’ятницю зупинила транзит до Калінінградської області вантажів, що належать "Лукойлу" та його дочірнім компаніям.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Санкції, оголошені наприкінці жовтня, також спрямовані проти "Роснефти" та її дочірніх компаній. Однак, за даними LTG, продукція "Роснефти" в останні роки не транспортувалася залізницею до Калінінградcької області РФ.

"Дотримання рекомендованих санкцій США та Великої Британії є послідовним кроком, який сприяє контролю бізнес-ризиків та стійкості, а також відображає цінності всієї групи", – заявив генеральний директор LTG Егідіюс Лазаускас.

LTG Cargo, вантажний підрозділ державного підприємства, 31 жовтня повідомив своїх клієнтів, що для завершення існуючих транзакцій буде надано перехідний період. З цієї дати не було затверджено жодної нової заявки на транзит вантажів, що належать "Лукойлу" або пов'язаним з ним компаніям.

Залізничний оператор підкреслив, що жодна з його дочірніх компаній не має прямих контрактів з компаніями, на які нещодавно були накладені санкції Вашингтона або Лондона.

Наприкінці жовтня LRT повідомило, що LTG готується припинити перевезення вантажів російських нафтових компаній до Калінінграда, і що буде запроваджено перехідний період.

Сполучені Штати оголосили про санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу" в жовтні після того, як президент Дональд Трамп звинуватив Владіміра Путіна у відмові домовлятись про мир в Україні. Ці заходи набирають чинності 21 листопада.