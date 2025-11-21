Литовская железная дорога остановила транзит грузов "Лукойла" и его "дочек"

После новых санкций США и Великобритании Литовская железная дорога (LTG) в пятницу остановила транзит в Калининградскую область грузов, принадлежащих "Лукойлу" и его дочерним компаниям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Санкции, объявленные в конце октября, также направлены против „Роснефти" и ее дочерних компаний. Однако, по данным LTG, продукция "Роснефти" в последние годы не транспортировалась по железной дороге в Калининградскую область РФ.

"Соблюдение рекомендованных санкций США и Великобритании является последовательным шагом, который способствует контролю бизнес-рисков и устойчивости, а также отражает ценности всей группы", – заявил генеральный директор LTG Эгидиюс Лазаускас.

LTG Cargo, грузовое подразделение государственного предприятия, 31 октября сообщило своим клиентам, что для завершения существующих транзакций будет предоставлен переходный период. С этой даты не было утверждено ни одной новой заявки на транзит грузов, принадлежащих "Лукойлу" или связанным с ним компаниям.

Железнодорожный оператор подчеркнул, что ни одна из его дочерних компаний не имеет прямых контрактов с компаниями, на которые недавно были наложены санкции Вашингтона или Лондона.

В конце октября LRT сообщило, что LTG готовится прекратить перевозку грузов российских нефтяных компаний в Калининград и что будет введен переходный период.

Соединенные Штаты объявили о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла" в октябре после того, как президент Дональд Трамп обвинил Владимира Путина в отказе договариваться о мире в Украине. Эти меры вступают в силу 21 ноября.