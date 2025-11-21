Чорногорія обіцяє посилити візовий режим для росіян

Прем'єр Чорногорії Мілойко Спаїч повідомив, що країна "дуже скоро" посилить візовий режим для російських громадян, відповідно до візової політики Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Спаїч повідомив, що Чорногорія повністю дотримується зовнішньої та безпекової політики ЄС, включно із заходами щодо Росії.

Він водночас не уточнив, коли саме очікувати рішення щодо віз для російських громадян.

Європейська комісія неодноразово попереджала Подгорицю, що узгодження візової політики є ключовим для прогресу в переговорах і доступу до коштів з Плану зростання для Західних Балкан.

У Чорногорії, згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ, проживає понад 21 100 громадян Росії.

Російські громадяни в Чорногорії можуть перебувати до 30 днів без візи. Однак росіяни часто після 30 днів на короткий час залишають Чорногорію і при поверненні отримують новий безвізовий період.

ЄС вже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши угоду про спрощення візового режиму з Росією наприкінці 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Деякі країни-члени, зокрема країни Балтії та Польща, пішли ще далі, заборонивши або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію.

На початку листопада Європейська комісія ухвалила більш жорсткі правила видачі віз громадянам Росії, відповідно до яких росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові візи.