Черногория обещает ужесточить визовый режим для россиян

Премьер Черногории Милойко Спаич сообщил, что страна "очень скоро" усилит визовый режим для российских граждан, в соответствии с визовой политикой Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Спаич сообщил, что Черногория полностью придерживается внешней и безопасности политики ЕС, включая меры в отношении России.

Он при этом не уточнил, когда именно ожидать решения по визам для российских граждан.

Европейская комиссия неоднократно предупреждала Подгорицу, что согласование визовой политики является ключевым для прогресса в переговорах и доступа к средствам из Плана роста для Западных Балкан.

В Черногории, согласно последним данным Министерства внутренних дел, проживает более 21 100 граждан России.

Российские граждане в Черногории могут находиться до 30 дней без визы. Однако россияне часто после 30 дней на короткое время покидают Черногорию и при возвращении получают новый безвизовый период.

ЕС уже усложнил получение виз для россиян, приостановив соглашение об упрощении визового режима с Россией в конце 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Некоторые страны-члены, в частности страны Балтии и Польша, пошли еще дальше, запретив или жестко ограничив въезд россиян на свою территорию.

В начале ноября Европейская комиссия приняла более жесткие правила выдачи виз гражданам России, в соответствии с которыми россияне больше не смогут получать многократные визы.