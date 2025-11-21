Італія: чоловік одягнувся як покійна матір, аби оформити на себе її пенсію

У муніципалітеті Борго-Вірджиліо на півночі Італії правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який привласнював пенсію покійної матері, тіло якої три роки ховав у підвалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Італієць протягом трьох років після смерті матері продовжував отримувати її пенсію, не повідомляючи про ситуацію органам влади.

Коли термін дії паспорта покійної жінки закінчився, мешканець Борго-Вірджиліо вирішив вбратись у сукню і перуку та, видаючи себе за власну покійну матір, прийшов подавати документи на новий паспорт.

Працівники муніципального відділу викликали правоохоронців, які внаслідок перевірки зʼясували, що матір 57-річного чоловіка померла у 2022 році з природних причин, але він весь цей час привласнював її пенсію.

Останки літньої жінки, які на той час вже муміфікувалися, були доставлені до моргу для проведення розслідування.

57-річному чоловікові можуть бути висунуті звинувачення в приховуванні тіла та шахрайстві.

