Италия: мужчина оделся как покойная мать, чтобы оформить на себя ее пенсию

В муниципалитете Борго-Вирджилио на севере Италии правоохранители разоблачили 57-летнего мужчину, который присваивал пенсию покойной матери, тело которой три года хранил в подвале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Итальянец в течение трех лет после смерти матери продолжал получать ее пенсию, не сообщая о ситуации властям.

Когда срок действия паспорта покойной женщины истек, житель Борго-Вирджилио решил надеть платье и парик и, выдавая себя за собственную покойную мать, пришел подавать документы на новый паспорт.

Сотрудники муниципального отдела вызвали правоохранителей, которые в результате проверки выяснили, что мать 57-летнего мужчины умерла в 2022 году от естественных причин, но он все это время присваивал ее пенсию.

Останки пожилой женщины, которые к тому времени уже мумифицировались, были доставлены в морг для проведения расследования.

57-летнему мужчине могут быть предъявлены обвинения в сокрытии тела и мошенничестве.

В 2023 году суд итальянской Павии встал на сторону 75-летней женщины, которая хочет выселить из дома двух сыновей в возрасте 40 и 42 лет, учитывая, что они не помогают ей ни финансово, ни в домашней работе.

До этого высший суд Италии постановил, что право бабушек и дедушек на общение с несовершеннолетними внуками не может преобладать над интересами самих детей, которые выражают протест против таких отношений.