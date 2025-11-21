Глава МЗС Естонії про "Мідас": добре, що такі історії стають публічними

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що корупційний скандал "Мідас" у сфері енергетики не змінить підтримку України союзниками, та висловив схвальну оцінку тому, що ця історія стала публічною.

Про це він розповів у інтерв’ю LIGA, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що корупція у сфері енергетики в Україні – "дуже серйозна проблема", і влада України повинна діяти швидко й прозоро: розслідувати, оприлюднити, дати зрозумілі відповіді.

"Європейці ставлять абсолютно логічні запитання – і Україна має на них чесно відповісти. Тим більше країна у стані війни просто не може дозволити собі корупцію", – сказав Тсахкна.

Однак, за його словами, є і позитивний момент – розслідування провела сама Україна і це означає, що "система працює".

"Тому тема дуже чутлива. Головне – прозорість і чіткість. Добре, що такі історії стають публічними. Так, це важкий момент, але він не змінює нашу підтримку України", – резюмував Тсахкна.

У Єврокомісії також вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

