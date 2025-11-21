Глава МИД Эстонии о "Мидасе": хорошо, что такие истории становятся публичными

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что коррупционный скандал "Мидас" в сфере энергетики не изменит поддержку Украины союзниками, и выразил одобрительную оценку тому, что эта история стала публичной.

Об этом он рассказал в интервью LIGA, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что коррупция в сфере энергетики в Украине – "очень серьезная проблема", и власть Украины должна действовать быстро и прозрачно: расследовать, обнародовать, дать понятные ответы.

"Европейцы задают абсолютно логичные вопросы – и Украина должна на них честно ответить. Тем более страна в состоянии войны просто не может позволить себе коррупцию", – сказал Тсахкна.

Однако, по его словам, есть и положительный момент – расследование провела сама Украина, и это означает, что "система работает".

"Поэтому тема очень чувствительная. Главное – прозрачность и четкость. Хорошо, что такие истории становятся публичными. Да, это тяжелый момент, но он не меняет нашу поддержку Украины", – резюмировал Тсахкна.

В Еврокомиссии также считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

