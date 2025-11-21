У Польщі оголосили ще одне звинувачення у справі про диверсії на залізниці

Національна прокуратура Польщі оголосила звинувачення одному з чотирьох затриманих напередодні у справі про акти диверсії на залізничній колії, що стались минулими вихідними.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, про це у пʼятницю повідомив представник прокуратури Польщі Пшемислав Новак.

Новак сказав, що у межах розслідування диверсій на залізниці були затримані четверо людей. З них трьох відпустили, а четвертій – висунули звинувачення в приховуванні документів, зокрема російських паспортів, якими підозрюваний не мав права розпоряджатися.

"З огляду на відсутність постійного місця проживання підозрюваного прокурор направив до суду клопотання про застосування тимчасового арешту. Це клопотання не було задоволено. Рішення щодо можливого оскарження буде прийнято після ознайомлення з письмовим обґрунтуванням", – додав він.

Нагадаємо, 19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

20 листопада тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Польщі передали ноту з вимогою видати двох громадян України, підозрюваних у здійсненні диверсій на польській залізниці.