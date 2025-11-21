В Польше предъявили еще одно обвинение по делу о диверсиях на железной дороге

Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение одному из четырех задержанных накануне по делу об актах диверсии на железнодорожных путях, произошедших в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом в пятницу сообщил представитель прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

Новак сказал, что в рамках расследования диверсий на железной дороге были задержаны четыре человека. Троих из них отпустили, а четвертому предъявили обвинение в сокрытии документов, в частности российских паспортов, которыми подозреваемый не имел права распоряжаться.

"Учитывая отсутствие постоянного места жительства подозреваемого, прокурор направил в суд ходатайство о применении временного ареста. Это ходатайство не было удовлетворено. Решение о возможном обжаловании будет принято после ознакомления с письменным обоснованием", – добавил он.

Напомним, 19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилии не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, якобы зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, они въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов.

20 ноября временному поверенному в делах Беларуси в Польше передали ноту с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на польской железной дороге.