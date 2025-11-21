Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром оборони Литви 

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, який уперше приїхав до України після нещодавнього призначення на посаду.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

На зустрічі Каунас наголосив, що Литва підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Зеленський поінформував міністра про актуальну дипломатичну ситуацію та наявні зараз можливості для закінчення війни.

Вони обговорили оборонні потреби України й перспективи спільного оборонного виробництва. Зеленський подякував Литві за приєднання до ініціативи PURL і внесок у закупівлю американської зброї.

"Ця програма дуже важлива для нас, щоб мати спроможності захищати нашу цивільну інфраструктуру під час ракетно-дронових ударів. І ми вдячні вам за ці кошти на ППО, особливо ракети PAC-3", – сказав президент.

Крім того, ішлося про шляхи співпраці в межах інструменту SAFE, спрямованого на посилення обороноздатності Європи загалом та України зокрема.

Робертас Каунас став міністром оборони Литви у листопаді 2025 року – після того, як його попередниця Довіле Шакалієне пішла у відставку через конфлікт із премʼєркою Інгою Ругінене.

Каунас нещодавно говорив, що Литва надасть пріоритет розвитку протиповітряної оборони, відклавши інші військові закупівлі.