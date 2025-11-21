Зеленский встретился с новоназначенным министром обороны Литвы

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом, который впервые приехал в Украину после недавнего назначения на должность.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

На встрече Каунас подчеркнул, что Литва будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Зеленский проинформировал министра об актуальной дипломатической ситуации и имеющихся сейчас возможностях для окончания войны.

Они обсудили оборонные потребности Украины и перспективы совместного оборонного производства. Зеленский поблагодарил Литву за присоединение к инициативе PURL и вклад в закупку американского оружия.

"Эта программа очень важна для нас, чтобы иметь возможность защищать нашу гражданскую инфраструктуру во время ракетно-дроновых ударов. И мы благодарны вам за эти средства на ПВО, особенно ракеты PAC-3", – сказал президент.

Кроме того, речь шла о путях сотрудничества в рамках инструмента SAFE, направленного на усиление обороноспособности Европы в целом и Украины в частности.

Робертас Каунас стал министром обороны Литвы в ноябре 2025 года – после того, как его предшественница Довиле Шакалиене ушла в отставку из-за конфликта с премьер-министром Ингой Ругинене.

Каунас недавно заявил, что Литва уделит приоритетное внимание развитию противовоздушной обороны, отложив другие военные закупки.