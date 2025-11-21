ЄС підтримав Грецію після погроз Захарової

Європейська комісія у пʼятницю висловила солідарність із Грецією після того, як російське Міністерство закордонних справ виступило з погрозами щодо грецько-української угоди про спільне виробництво морських дронів.

Як пише "Європейська правда", про це речниця Єврокомісії Аніта Гіппер сказала в коментарі Kathimerini.

У четвер речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Грецію в "проведенні провокаційної, конфронтаційної політики щодо Росії" та "відверто ворожих діях".

Причиною стала угода між Україною та Грецією про спільне виробництво морських дронів, укладена, за даними ЗМІ, під час візиту Володимира Зеленського до Афін 16 листопада.

"Не дивно, що Росія вдається до погроз. Звичайно, ми повністю солідарні з Грецією", – сказала речниця Єврокомісії.

Гіппер додала, що ЄС бачить, "на що здатна Росія, і тому ми підтримуємо Україну", уточнивши, що йдеться про російські провокації та численні гібридні загрози проти членів Євросоюзу.

На запитання про можливі причини реакції Москви речниця Єврокомісії сказала: "Це все одно, що запитати хулігана, чому він постійно злиться. Ні, ми не можемо відповісти на це. Ви повинні запитати їх".

Нагадаємо, раніше Україна домовилась із Грецією про оперативне постачання газу у першому кварталі 2026 року.

Читайте також: "Греція могла стати для України другою Угорщиною, а натомість постачає зброю ЗСУ".