ЕС поддержал Грецию после угроз Захаровой

Европейская комиссия в пятницу выразила солидарность с Грецией после того, как российское Министерство иностранных дел выступило с угрозами в отношении греко-украинского соглашения о совместном производстве морских дронов.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер сказала в комментарии Kathimerini.

В четверг пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Грецию в "проведении провокационной, конфронтационной политики в отношении России" и "откровенно враждебных действиях".

Причиной стало соглашение между Украиной и Грецией о совместном производстве морских дронов, заключенное, по данным СМИ, во время визита Владимира Зеленского в Афины 16 ноября.

"Неудивительно, что Россия прибегает к угрозам. Конечно, мы полностью солидарны с Грецией", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Гиппер добавила, что ЕС видит, "на что способна Россия, и поэтому мы поддерживаем Украину", уточнив, что речь идет о российских провокациях и многочисленных гибридных угрозах против членов Евросоюза.

На вопрос о возможных причинах реакции Москвы пресс-секретарь Еврокомиссии ответила: "Это все равно, что спросить хулигана, почему он постоянно злится. Нет, мы не можем ответить на это. Вы должны спросить их".

Напомним, ранее Украина договорилась с Грецией об оперативной поставке газа в первом квартале 2026 года.

