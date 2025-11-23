Келлог позитивно оцінив "мирний план" США

Спеціальний посланник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог позитивно оцінив "мирний план" Вашингтона, який покликаний закінчити російсько-українську війну.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, цитує "Європейська правда".

Келлог переконаний, що президент США Дональд Трамп покладе край війні, яка є "найдовшою у Європі з часів Другої світової війни".

"Він довів війну до такого стану, коли в армії ми говоримо, що останні 10 метрів до мети – завжди найважчі. Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці", – сказав він.

Спецпредставник Трампа заявив, що 28-пунктний мирний план, який був представлений – це "робочий процес".

"Це означає, що протягом усього тижня Дня подяки буде проводитися робота, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату. І я думаю, що у нас є шанс цього досягти", – акцентував Келлог.

Він наголосив, що США мають додати супровідні документи, "ймовірно, додаток". За його словами, це будуть гарантії безпеки.

У цьому контексті він зазначив, що Вашингтон не хоче, щоб""історія повторилася" або, щоб "повернувся Будапештський меморандум".

Келлог зазначив, що нещодавно провів переговори з українською стороною. Він додав: українці "дійсно довіряють американцям".

Зазначимо, президент США Дональд Трамп 22 листопада заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Група американський сенаторів заявили, що під час телефонної розмови під час Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі, Рубіо сказав їм, що американський "мирний план" насправді "російська пропозиція", а не ініціатива США.

Сам Рубіо заявив, що "мирна пропозиція була розроблена США", але визнав, що "базується на пропозиції російської сторони".

