Трамп заявив, що "мирний план" США є далеко не остаточною пропозицією

Президент США Дональд Трамп заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Про це він сказав, виступаючи перед журналістами біля Білого дому, передає "Європейська правда".

Президента США запитали, чи є план з 28 пунктів "остаточною пропозицією".

"Ні, далеко не остаточною", – відповів він.

І додав: "Ми хотіли б досягти миру, це мало статися вже давно. Війна України з Росією не мала б ніколи відбутися. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні її закінчити".

Раніше Дональд Трамп висловив думку, що Україні рано чи пізно "все одно доведеться погоджуватися" на якісь болючі поступки для завершення війни.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

