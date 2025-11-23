Американський державний секретар Марко Рубіо стверджує, що "мирний план" все-таки був розроблений США після того, як низка сенаторів заявили про те, що почули від нього, що його написали росіяни.

Про це Рубіо повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зазначимо, група американський сенаторів заявили, що під час телефонної розмови під час Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі, Рубіо сказав їм, що американський "мирний план" насправді "російська пропозиція", а не ініціатива США.

Варто зауважити: сенатори стверджували, що американський держсекретар на їхнє прохання погодився ознайомити їх із ситуацією і дав дозвіл розповісти те, що він їм сказав.

У відповідь на ці заяви Рубіо заявив, що "мирна пропозиція була розроблена США".

"Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів і базується на пропозиції російської сторони", – заявив він.

Водночас він сказав, що пропозиція також базується "на попередніх і поточних пропозиціях України".

Зазначимо, президент США Дональд Трамп 22 листопада заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Лідери європейських держав та євроінституцій, та країн, які входять до "Групи семи" (крім США) висловили незгоду з частиною пропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" для України.

Втім вони погодилися взяти проєкт за основу і висловили готовність до його спільного допрацювання.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.