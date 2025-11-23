Келлог положительно оценил "мирный план" США

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог положительно оценил "мирный план" Вашингтона, который призван положить конец российско-украинской войне.

Об этом он сказал в интервью Fox News, цитирует "Европейская правда".

Келлог убежден, что президент США Дональд Трамп положит конец войне, которая является "самой длительной в Европе со времен Второй мировой войны".

"Он довел войну до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели – всегда самые тяжелые. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти на месте", – сказал он.

Спецпредставитель Трампа заявил, что 28-пунктный мирный план, который был представлен – это "рабочий процесс".

"Это означает, что в течение всей недели Дня благодарения будет проводиться работа, чтобы убедиться, что мы достигнем конечного результата. И я думаю, что у нас есть шанс этого достичь", – подчеркнул Келлог.

Он отметил, что США должны добавить сопроводительные документы, "вероятно, приложение". По его словам, это будут гарантии безопасности.

В этом контексте он отметил, что Вашингтон не хочет, чтобы "история повторилась" или чтобы "вернулся Будапештский меморандум".

Келлог отметил, что недавно провел переговоры с украинской стороной. Он добавил: украинцы "действительно доверяют американцам".

Отметим, президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

Группа американских сенаторов заявила, что во время телефонного разговора в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе Рубио сказал им, что американский "мирный план" на самом деле "российское предложение", а не инициатива США.

Сам Рубио заявил, что "мирное предложение было разработано США", но признал, что "основано на предложении российской стороны".

