Група сенаторів США почули від Рубіо, що "план миру Трампа" написали росіяни

Група американський сенаторів заявили, що державний секретар США Марко Рубіо сказав їм, що американський "мирний план" насправді "російська пропозиція", а не ініціатива США.

Про це він їм сказав під час телефонної розмови під час Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі, в суботу, 22 листопада, пише Politico, передає "Європейська правда".

Під час Міжнародного форуму з безпеки в канадському Галіфаксі, куди прибули делегації обох американських партій, сенаторам зателефонував Рубіо.

Вони зазначили, що дзвінок надійшов на їхнє прохання після того, як вони занепокоїлися пропозицією "мирного плану" й почули, як світові лідери висловлюються проти неї. Сенатори зазначили, що Рубіо погодився ознайомити їх із ситуацією і дав дозвіл розповісти про те, що він їм сказав.

За їхніми словами, під час розмови Рубіо назвав "мирний план" "російською пропозицією", а не ініціативою США.

"Він чітко дав нам зрозуміти, що ми є одержувачами пропозиції, яка була передана одному з наших представників. Це не наша рекомендація. Це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали, і як посередники ми домовилися про її оприлюднення – але ми її не оприлюднювали. Вона була оприлюднена", – сказав республіканець Майк Раундс.

Також за їхніми словами, Рубіо повідомив, що йому нічого не відомо про плани президента Дональда Трампа припинити обмін розвідданими або військову допомогу, якщо Україна відхилить умови.

"Він сказав мені, що не знав про таку погрозу. Метою було взяти те, що вже було публічно обговорено в новинах, і дати українцям можливість відповісти на це", – сказав Раундс.

Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка також була присутня на форумі, сказала, що "мирний план" містить елементи, які Україна та союзники США ніколи не приймуть, зокрема обмеження щодо прийняття нових членів у НАТО та розміру Збройних Сил України.

"Це російська пропозиція. У цьому плані є так багато речей, які є абсолютно неприйнятними. Якщо ми збираємося провести справжні переговори, які дійсно приведуть до укладення мирної угоди між Україною та Росією", – наголосила вона.

Як цитує CBS News, незалежний сенатор від штату Мен Ангус Кінг порівняв цю пропозицію з Мюнхенською угодою, укладеною британським прем'єр-міністром Невіллом Чемберленом з Адольфом Гітлером у 1938 році, яка стала історичним провалом політики умиротворення.

"Це винагорода за агресію. Все просто. Немає жодних етичних, правових, моральних чи політичних підстав для того, щоб Росія претендувала на східну частину України", – заявив він.

Доповнено о 08:40. Водночас сам Рубіо після цих заяв написав у соцмережі Х, що "мирна пропозиція була розроблена США".

Зазначимо, президент США Дональд Трамп 22 листопада заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Раніше Трамп висловив думку, що Україні рано чи пізно "все одно доведеться погоджуватися" на якісь болючі поступки для завершення війни.

Перед цим він дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.