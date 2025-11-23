Reuters: у США вважають, що "мирний план" узгодять після зустрічі Зеленського й Трампа

На думку американської сторони, узгодження "мирного плану" має відбутись за підсумками зустрічі президентів США та України.

Як пише "Європейська правда", про це в неділю сказав американський посадовець на умовах анонімності, якого цитує Reuters.

За словами посадовця, державний секретар Марко Рубіо і спецпосланник президента США Стів Віткофф у неділю прибули до Женеви для переговорів щодо "мирного плану".

"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб скласти угоду, яка буде вигідною для них (України. – Ред.)", – сказав цей посадовець.

Він додав, що "нічого не буде узгоджено, поки не зустрінуться два президенти", маючи на увазі Трампа і Зеленського.

Українська сторона раніше повідомила про початок переговорів у Женеві та зустріч із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції щодо "мирного плану".

Також анонсувалась зустріч американських та українських представників щодо "мирного плану".

