Reuters: в США считают, что "мирный план" согласуют после встречи Зеленского и Трампа

По мнению американской стороны, согласование "мирного плана" должно состояться по итогам встречи президентов США и Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в воскресенье сказал американский чиновник на условиях анонимности, которого цитирует Reuters.

По словам чиновника, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Виткофф в воскресенье прибыли в Женеву для переговоров по "мирному плану".

"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы составить соглашение, которое будет выгодным для них (Украины. – Ред.)", – сказал этот чиновник.

Он добавил, что "ничего не будет согласовано, пока не встретятся два президента", имея в виду Трампа и Зеленского.

Украинская сторона ранее сообщила о начале переговоров в Женеве и встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции по "мирному плану".

Также была анонсирована встреча американских и украинских представителей по "мирному плану".

