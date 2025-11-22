Умєров анонсував консультації з США щодо "мирного плану" команди Трампа

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров анонсував консультації з американською стороною у Швейцарії стосовно "мирного плану" з 28 пунктів, підготовленого командою Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму Facebook.

Умєров оголосив, що "цими днями" розпочнуться консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди, не вказавши конкретних дат.

"Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", – написав Умєров.

"Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно – так, як цього вимагає наша національна безпека", – додав він.

Раніше Умєров спростував чутки у ЗМІ про його нібито позитивний відгук на план з 28 пунктів.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні, а також дедалі додаткового проєкту документа про гарантії безпеки.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

