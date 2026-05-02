У Німеччині спалахнула пожежа на колишньому військовому полігоні

На колишньому військовому полігоні в Ютербозі (німецька земля Бранденбург) спалахнула пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Пожежа спалахнула в п'ятницю вдень на північний захід від району Альтес-Лагер і спочатку охопила 2,5 гектара – це еквівалентно 25 000 квадратних метрів або приблизно розміру трьох з половиною футбольних полів.

Пожежна служба описала це як масштабну лісову пожежу, дим від якої видно здалеку. За словами інспектора з охорони лісів Раймунда Енгеля, пожежа спалахнула близько 14:00.

Оскільки територія забруднена боєприпасами, активне гасіння пожежі неможливе. Рятувальні служби не можуть безпосередньо наблизитися до вогню. Як повідомлялося, на місці події в певний час перебувало до дванадцяти пожежних машин. Вночі на місце події було направлено транспортний засіб та екіпаж для спостереження за ситуацією.

Пожежна служба рекомендувала мешканцям районів Тельтов-Флемінг та Потсдам-Міттельмарк закрити вікна та двері, а також вимкнути системи вентиляції та кондиціонування.

Десять із чотирнадцяти районів Бранденбургу наразі перебувають у зоні високого ризику лісових пожеж (рівень 4 із 5), включаючи Тельтов-Флемінг. За словами Раймунда Енгеля, у п’ятницю сталося близько десятка лісових пожеж. Більшість пожеж охопили площу в кілька сотень квадратних метрів. "Усе закінчилося добре, і пожежі швидко взяли під контроль", – сказав Енгель.

Раніше стало відомо про щонайменше п’ять осередків лісових пожеж в Нідерландах, кілька з них – на території військових полігонів Міністерства оборони.

Пожежна служба Нідерландів у суботу оголосила, що велика лісова пожежа в 'т-Харде взята під контроль після кількох днів боротьби.