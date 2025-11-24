Украина и США обещают уважение к суверенитету в обновленном документе о мире

На встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, в котором, в частности, будет говориться об уважении к суверенитету Украины.

Совместное заявление Украина-США обнародовал Офис украинского президента, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ОПУ, переговоры были "конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира".

Также украинская сторона заявила, что переговоры "продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов".

"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире", – говорится в заявлении.

Украинская делегация еще раз выразила благодарность Соединенным Штатам и, в частности, лично президенту Дональду Трампу "за непоколебимую преданность и неустанные усилия, направленные на завершение войны и сохранение человеческих жизней".

Кроме того, было решено продолжить работу над совместными предложениями в ближайшие дни, а также поддерживать контакт с европейскими партнерами.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты Украины и США, отмечается в заявлении.

"Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу для достижения мира, который гарантирует Украине безопасность, стабильность и восстановление", – резюмируется в заявлении.

Сообщалось также, что Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского "мирного плана" из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины.

Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Великобританией, Францией и Германией, базируется на "мирном плане" США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях – предлагает исключить их.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.