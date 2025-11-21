Рейс із очільником МЗС Литви затримався через повітряні кулі з Білорусі

Повітряні кулі з Білорусі змусили аеропорт Вільнюса припинити роботу на понад годину 20 листопада ввечері, що вплинуло на 10 рейсів і понад 1100 пасажирів.

Про це повідомив Національний центр кризового управління Литви (NKVC), цитує LRT, пише "Європейська правда".

Обмеження повітряного простору були введені о 18:38 і зняті о 19:55. Попередні дані NKVC вказують на те, що до 10 об'єктів, схожих на повітряні кулі, вторглися в повітряний простір Литви з Білорусі.

Аеропорти повідомили, що чотири рейси були скасовані, а шість інших не змогли приземлитися або вилетіти за розкладом.

Серед затриманих літаків був рейс з Брюсселя, на якому перебували міністр закордонних справ Кястутіс Будріс і європейський комісар Андрюс Кубілюс.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.