Правительство Бельгии достигло соглашения по бюджету после напряженных переговоров

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сообщил, что в понедельник, 24 ноября, бельгийское правительство достигло соглашения по бюджету на следующий год после месяцев напряженных переговоров.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Ранее в этом месяце Де Вевер установил рождественский срок для коалиции, которая продолжала спорить о том, как восстановить государственные финансы.

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров, которые начались в воскресенье утром и продолжались до утра понедельника.

Проблема принятия соглашения заключалась в том, что правые были категорически против повышения налогов, а левые настаивали на том, чтобы сильнее ударить по богатым, а не сокращать социальные выплаты.

Как отмечается, соглашение предусматривает повышение налогов на покупку акций, авиабилетов и природного газа, а также новый налог на банки.

Вместе с сокращением государственных расходов это должно снизить дефицит бюджета на 9,2 млрд евро к 2029 году.

По данным центрального банка, дефицит бюджета Бельгии в этом году достигнет 4,5% валового внутреннего продукта, а долг – 104,7% ВВП, что значительно превышает максимальный уровень, согласованный в соответствии с бюджетными правилами ЕС.

В начале ноября Де Вевер попытался оказать давление на своих партнеров по правительству на фоне тупика, который возник при попытке договориться о бюджете.

Стоит отметить, что в ноябре Бельгия столкнулась с серией инцидентов с неизвестными дронами, ведь 3 ноября воздушное движение в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж приостановили из соображений безопасности после сообщения о пролете дронов неподалеку.